È morto Mario Bergamaschi, Milan col lutto al braccio contro l’Udinese



A poche ore dalla morte di Pietro Anastasi, altro lutto per il calcio italiano. Si è spento a Crema all’età di 91 anni, Mario Bergamaschi ex colonna del Milan dal 1953 al 1958 e della Sampdoria. L’ex centrocampista e difensore nella sua lunga carriera ha vestito anche la casacca della Nazionale. La formazione rossonera in occasione del match contro l’Udinese scenderà in campo con il lutto al braccio.

Continua a leggere



A poche ore dalla morte di Pietro Anastasi, altro lutto per il calcio italiano. Si è spento a Crema all’età di 91 anni, Mario Bergamaschi ex colonna del Milan dal 1953 al 1958 e della Sampdoria. L’ex centrocampista e difensore nella sua lunga carriera ha vestito anche la casacca della Nazionale. La formazione rossonera in occasione del match contro l’Udinese scenderà in campo con il lutto al braccio.

Continua a leggere

Continua a leggere