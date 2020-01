Elezioni Emilia Romagna, i candidati e le liste a Ravenna



Domani, domenica 26 gennaio, si terranno le Elezioni Regionali in Emilia Romagna: gli elettori sono chiamati a votare per eleggere il nuovo Presidente dell’Assemblea Legislativa e i membri del Consiglio Regionale. Secondo la legge elettorale vigente, il territorio viene suddiviso in 9 circoscrizioni che corrispondono alle 9 province dell’Emilia Romagna. Ecco chi sono i candidati e le liste all’interno della provincia di Ravenna.

Continua a leggere



Domani, domenica 26 gennaio, si terranno le Elezioni Regionali in Emilia Romagna: gli elettori sono chiamati a votare per eleggere il nuovo Presidente dell’Assemblea Legislativa e i membri del Consiglio Regionale. Secondo la legge elettorale vigente, il territorio viene suddiviso in 9 circoscrizioni che corrispondono alle 9 province dell’Emilia Romagna. Ecco chi sono i candidati e le liste all’interno della provincia di Ravenna.

Continua a leggere

Continua a leggere