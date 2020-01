Elezioni Emilia-Romagna, si vota oggi dalle 7 alle 23: è sfida Bonaccini-Borgonzoni



Oltre 3,5 milioni di cittadini sono chiamati a votare per le elezioni regionali in Emilia-Romagna. La sfida sembra essere ristretta a due candidati: Stefano Bonaccini, presidente uscente ed esponente del Pd, e Lucia Borgonzoni, senatrice della Lega. Si tratta di un voto molto importante anche a livello nazionale, per le possibili ripercussioni sulla stabilità della maggioranza di governo.

