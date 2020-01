Elezioni Emilia Romagna, tutti i candidati e le liste



Domenica 26 gennaio si terranno le Elezioni Regionali in Emilia Romagna, contemporaneamente al voto in Calabria. Tra i sette candidati in lizza per la Presidenza della Regione sono Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni quelli più avanti, ma non sono gli unici a contendersi lo scranno più importante della Regione Emilia Romagna. Ecco tutti i candidati, le liste e i partiti circoscrizione per circoscrizione.

Continua a leggere



Domenica 26 gennaio si terranno le Elezioni Regionali in Emilia Romagna, contemporaneamente al voto in Calabria. Tra i sette candidati in lizza per la Presidenza della Regione sono Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni quelli più avanti, ma non sono gli unici a contendersi lo scranno più importante della Regione Emilia Romagna. Ecco tutti i candidati, le liste e i partiti circoscrizione per circoscrizione.

Continua a leggere

Continua a leggere