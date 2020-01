Elezioni regionali Calabria, si vota oggi: c’è tempo fino alle 23



Oggi, domenica 26 gennaio, si vota per le elezioni regionali in Calabria: i cittadini calabresi sono chiamati a scegliere il loro futuro presidente di Regione in una sfida tra quattro candidati. La favorita è Jole Santelli, del centrodestra. A sfidarla Pippo Callipo per il centrosinistra, Francesco Aiello per il M5s e Carlo Tansi.

