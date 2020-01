Elezioni Regionali, Conte: “Salvini voleva sfrattare governo? Oggi i citofonari rimangono a casa”



“Salvini è molto bravo da un punto di vista comunicativo: sa quando si giocava a pallone da ragazzi? C’era sempre qualcuno di un po’ scorretto che commetteva il fallo e si buttava per terra per confondere l’arbitro. Lui fa un po’ così: insulta e poi si butta per terra dicendo di essere stato insultato. Io invece non insulto, ma faccio ragionamenti politici”: così Giuseppe Conte commenta i botta e risposta tra lui e il leader leghista all’indomani del voto regionale.

Continua a leggere



“Salvini è molto bravo da un punto di vista comunicativo: sa quando si giocava a pallone da ragazzi? C’era sempre qualcuno di un po’ scorretto che commetteva il fallo e si buttava per terra per confondere l’arbitro. Lui fa un po’ così: insulta e poi si butta per terra dicendo di essere stato insultato. Io invece non insulto, ma faccio ragionamenti politici”: così Giuseppe Conte commenta i botta e risposta tra lui e il leader leghista all’indomani del voto regionale.

Continua a leggere

Continua a leggere