I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Elezioni Regionali, il commento di Renzi: “Ricreazione finita: Salvini al palo e M5s senza futuro”



La campagna di Salvini in Emilia Romagna non ha funzionato come in altre Regioni, perché lì c’era il buon governo di Stefano Bonaccini, il vero vincitore delle elezioni. Ma Salvini non è finito. Noi dobbiamo fare un passo alla volta per batterlo”: così Matteo Renzi commenta il risultato delle elezioni regionali in Emilia Romagna. E lancia a una nuova fase di governo, basata su “un’agenda riformista, capace di cambiare le cose per gli italiani”.

Continua a leggere



La campagna di Salvini in Emilia Romagna non ha funzionato come in altre Regioni, perché lì c’era il buon governo di Stefano Bonaccini, il vero vincitore delle elezioni. Ma Salvini non è finito. Noi dobbiamo fare un passo alla volta per batterlo”: così Matteo Renzi commenta il risultato delle elezioni regionali in Emilia Romagna. E lancia a una nuova fase di governo, basata su “un’agenda riformista, capace di cambiare le cose per gli italiani”.

Continua a leggere

Continua a leggere