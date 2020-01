Elezioni regionali, il post sessista del vicesindaco leghista di Biella: “Era goliardico, mi scuso”



Il vicesindaco leghista di Biella prendendo parte a un confronto online sul risultato delle elezioni regionali in Emilia Romagna ha pubblicato un commento sessista che ha scatenato l’indignazione e le polemiche. “Vincere in Emilia è un po’ come quando vuoi trombarti 20 ragazze nuove e visto che non te la da nessuna, ti accontenti dell’unica che ormai te la da da anni”, ha scritto il vicesindaco del Carroccio.

