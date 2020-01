Elezioni regionali, Salvini a Conte: “Troppo rancore contro di me, date una camomilla a Giuseppi”



Botta e risposta tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte: “Conte passa il tempo ad attaccarmi e a dire che deve lavorare per contrastare me e le destre. Gli ricordo che deve agire per il bene degli Italiani, non perché odia qualcuno”. Per il Capo del governo il leader del Carroccio ha trasformato questo voto in un referendum personale, e ne è uscito sconfitto.

