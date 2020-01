Elezioni suppletive Campania 2020, candidato con il Pd il giornalista Sandro Ruotolo



Il giornalista Sandro Ruotolo sarà candidato con un’ampia colazione formata da Pd, Leu e DemA alle Elezioni suppletive in Campania previste per il febbraio 2020, indette per eleggere un Senatore che prenda il posto dello scomparso Franco Ortolani. Il giornalista, stando a quanto si apprende, avrebbe accettato di buon grado la candidatura.

Continua a leggere



Il giornalista Sandro Ruotolo sarà candidato con un’ampia colazione formata da Pd, Leu e DemA alle Elezioni suppletive in Campania previste per il febbraio 2020, indette per eleggere un Senatore che prenda il posto dello scomparso Franco Ortolani. Il giornalista, stando a quanto si apprende, avrebbe accettato di buon grado la candidatura.

Continua a leggere

Continua a leggere