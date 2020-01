Elezioni suppletive Roma, Carlo Calenda: “Assurdo se il Pd dice no a Federica Angeli”



Secondo Carlo Calenda sarebbe “assurdo vedere il Pd dire di no a una persona come Federica Angeli dopo aver parlato per settimane di “cambiamo tutto”, “apriamo il partito”, “nuove energie” e via andando”.

