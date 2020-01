Elezioni supplettive Roma: Zingaretti vuole Gianni Cuperlo, ma ancora non c’è l’accordo



Il segretario del PD Nicola Zingaretti ha scelto Gianni Cuperlo per correre il prossimo 1 marzo alle elezioni supplettive per il collegio uninominale della circoscrizione Roma Centro. Un modo per rafforzare il ruolo del presidente della Fondazione Pd nel partito. Ma sul nome di Cuperlo ancora non c’è accordo con Italia Viva, Azione e il resto del centrosinistra.

