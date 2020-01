Elisa De Panicis: “A 17 anni ho ricevuto violenze psicologiche e fisiche da un ragazzo”



A Live non è la D’Urso è andato in scena il confronto tra Salvo Veneziano ed Elisa De Panicis, dopo la dichiarazioni sessiste di lui che gli sono costate la squalifica al Grande Fratello Vip. Lui ha tentato di giustificarsi, mentre lei ha svelato per la prima volta un episodio del suo passato, quando fu vittima di violenze a 17 anni.

