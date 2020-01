Elisa e Sonia travolte a Senigallia, l’investitore ai domiciliari: “Vuole incontrare i parenti”



Arresti domiciliari per Massimo Renelli, l’autotrasportatore arrestato dalla polizia per duplice omicidio stradale, aggravato dallo stato d’ebbrezza, dopo aver investito e ucciso due donne all’uscita della discoteca “Megà”, nell’hinterland di Senigallia. L’uomo si è detto distrutto per l’accaduto e ha chiesto di incontrare i familiari di Sonia Farris ed Elisa Rondina.

