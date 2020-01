Elisabetta Gregoraci: “Nicola Savino mi ha escluso da Altro Festival per motivi politici”



Con un lungo sfogo su Instagram, la Gregoraci ha sostenuto di essere stata esclusa da Savino dal programma che andrà in onda su Raiplay dopo il Festival di Sanremo 2020: “Fatta fuori per motivi inesistenti, tra cui la presunta appartenenza politica alla Destra del mio ex marito Flavio Briatore”.

