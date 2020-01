I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Elodie difende Amadeus e parla del suo Marracash: “È una persona carina”



Nel commentare la tracklist di “This is Elodie”, suo secondo album, Elodie spiega la presenza di alcuni vocali, compreso uno su Marracash: “È una persona molto carina, poi, vabbè, hai visto come è andata”. E su Amadeus, Elodie assolve il conduttore: “Non voleva dire quelle parole su Francesca Sofia Novello. Credo che in momenti di stress ci possa stare che una persona abbia una défaillance”.

