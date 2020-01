Emergenza smog, a Milano blocco totale del traffico domenica 2 febbraio



“Milanesi e turisti si preparino a trascorrere una giornata in città a piedi, in bici, sui mezzi pubblici ed elettrici”. il sindaco Giuseppe Sala ha annunciato il blocco totale del traffico a Milano nella giornata di domenica 2 febbraio. La decisione è arrivata con la emergenza smog, scattata dopo cinque giorni di sforamento dei livelli di polveri sottili in città.

