Emergenza smog a Milano, da oggi divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 4



Partono da oggi, mercoledì 15 gennaio, i nuovi divieti di circolazione a Milano per contrastare l’emergenza smog. Dalle 8.30 alle 18.30 stop a tutti i veicoli privati a diesel Euro 4 (e classi inferiori) e ai veicoli merci alimentati a diesel di classe Euro 3. Divieto di circolazione dalle 8.30 alle 12.30 anche per i veicoli commerciali diesel Euro 4. Per abbattere le polveri sottili si confida nel meteo, ma la pioggia è attesa solo nel weekend.

Continua a leggere



Partono da oggi, mercoledì 15 gennaio, i nuovi divieti di circolazione a Milano per contrastare l’emergenza smog. Dalle 8.30 alle 18.30 stop a tutti i veicoli privati a diesel Euro 4 (e classi inferiori) e ai veicoli merci alimentati a diesel di classe Euro 3. Divieto di circolazione dalle 8.30 alle 12.30 anche per i veicoli commerciali diesel Euro 4. Per abbattere le polveri sottili si confida nel meteo, ma la pioggia è attesa solo nel weekend.

Continua a leggere

Continua a leggere