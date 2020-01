Emiliano Sala, un anno dalla morte: dal pilota all’autopsia, le cause dell’incidente aereo



Emiliano Sala è morto il 21 gennaio 2019 nell’incidente aereo avvenuto sul Canale della Manica. Il velivolo fu individuato il 4 febbraio ma nella carlinga c’era solo il cadavere dell’ex calciatore, mentre la salma del pilota non è mai stata ritrovata. L’autopsia rivelò quali furono le cause del decesso e della tragedia. A un anno di distanza Nantes e Cardiff ancora litigano per la vertenza contrattuale.

