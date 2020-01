I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Emma Marrone al Festival di Sanremo 2020, ora è ufficiale



Come annunciato in conferenza stampa da Amadeus, direttore artistico del 70° Festival di Sanremo, Emma Marrone sarà, in duplice veste, ospite della serata di apertura del Festival della Canzone Italiana, martedì 4 febbraio. La vincitrice del Festival nel 2012, con il brano “Non è l’inferno”, si esibirà sul palco del Teatro Ariston portando dal vivo un brano estratto dal suo ultimo album “Fortuna” e un medley dei suoi più grandi successi.

