Erba, al liceo Carlo Porta compare la tampon box: una cesta con assorbenti gratis per le studentesse



È nata al liceo linguistico e delle Scienze umane Carlo Porta di Erba, in provincia di Como, l’iniziativa in favore di tutte le studentesse: nei bagni scolastici è infatti apparsa una “tampon box”, una cesta contenente pacchetti di assorbenti a disposizione gratuitamente per chiunque ne avesse bisogno durante l’orario di lezione.

