Esplosione Tarragona, pezzo del reattore vola per 3km, distrugge casa e uccide un uomo



Sergio Millán, 59 anni, è una delle vittime registrate in Spagna in seguito alla grossa esplosione di martedì in uno stabilimento chimico di Tarragona. L’uomo si trovava nella sua casa nel quartiere di Torreforta, situato a chilometri di distanza dal luogo dell’esplosione, colpita da una lastra di ferro volata per decine di metri.

