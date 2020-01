Estorsione a sfondo sessuale, arrestati nove giovani: adescavano le vittime fingendosi minorenni



Un gruppo di giovani è finito in manette con l’accusa di estorsione per aver compiuto diversi raggiri nei confronti di persone conosciute in chat erotiche create ad hoc. Il modus operandi era sempre lo stesso: adescavano le vittime fingendosi minorenni per poi costringere chi cadeva nella trappola a pagare importanti somme di denaro per evitare che le famiglie fossero messe a conoscenza delle loro scappatelle. Nove i ragazzi arrestati dai carabinieri di Zogno dopo l’ordinanza emessa dal tribunale di Monza.

