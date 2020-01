Ever Banega va a giocare in Arabia Saudita: firma un triennale con l’Al Shabab



Nuova avventura per Ever Banega: l’ex centrocampista dell’Inter giocherà nel campionato saudita visto che il club arabo dell’Al Shabab ha annunciato oggi l’ingaggio del giocatore argentino per le prossime tre stagioni. Banega raggiungerà la sua nuova squadra una volta esaurito il contratto con gli andalusi, che scadrà a giugno 2020.

