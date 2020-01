Exit poll regionali Calabria, Santelli nettamente avanti su Callipo



I primi exit poll sulle elezioni regionali in Calabria vedono nettamente in vantaggio Jole Santelli, esponente di Forza Italia sostenuta da tutto il centrodestra. A inseguire, a debita distanza, c’è Pippo Callipo, l’imprenditore candidato dal Pd e dal centrosinistra. Più indietro Francesco Aiello per il M5s e Carlo Tansi.

