Fantacalcio voti e pagelle, 20a giornata 2019-2020: il confronto Gazzetta e Corsport



Le pagelle e i voti delle partite della 20a giornata di campionato 2019-2020 con la rassegna stampa di Gazzetta e Corriere dello Sport. Riepilogo del turno. Doppiette per Rebic, Joao Pedro e Torregrossa (+6), subito in gol Borini col Verona, due assist per Tonali, Balotelli si fa espellere a pochi minuti dal suo ingresso.

Continua a leggere



Le pagelle e i voti delle partite della 20a giornata di campionato 2019-2020 con la rassegna stampa di Gazzetta e Corriere dello Sport. Riepilogo del turno. Doppiette per Rebic, Joao Pedro e Torregrossa (+6), subito in gol Borini col Verona, due assist per Tonali, Balotelli si fa espellere a pochi minuti dal suo ingresso.

Continua a leggere

Continua a leggere