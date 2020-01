Fermo, dramma in casa: rogo sorprende la famiglia, bimba di 6 anni muore nell’incendio



La bambina, bloccata in casa dalle fiamme, sarebbe stata vittima delle esalazioni di monossido sprigionate dall’incendio. La piccola era in casa insieme alla sorella ed alla mamma che si sono salvate. La donna ha subito portato via la figlia più piccola, poi ha tentato di rientrare in casa per prendere la più grande, ma non ci è riuscita.

Continua a leggere



La bambina, bloccata in casa dalle fiamme, sarebbe stata vittima delle esalazioni di monossido sprigionate dall’incendio. La piccola era in casa insieme alla sorella ed alla mamma che si sono salvate. La donna ha subito portato via la figlia più piccola, poi ha tentato di rientrare in casa per prendere la più grande, ma non ci è riuscita.

Continua a leggere

Continua a leggere