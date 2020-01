FIFA 20, Van Dijk nella storia: primo difensore a raggiungere quota 99 nel TOTY



Dopo la soddisfazione del secondo posto nella classifica del Pallone d’Oro 2019, Virgil Van Dijk si è tolto un’altra bella soddisfazione. Il fortissimo centrale del Liverpool e della nazionale olandese ha infranto un importante record questa volta nel popolare videogame calcistico FIFA 20. Van Dijk infatti è il primo difensore ad aver toccato quota 99 come livello, ovvero il massimo, nel Team of The Year scelto da EA Sports nella modalità Ultimate Team.

