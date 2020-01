Fiorentina-Genoa 0-0: Criscito sbaglia il primo rigore in carriera, Dragowski para tutto



Non è successo molto nella gara tra Fiorentina e Genoa, che hanno pareggiato per 0 a 0 nel terzo anticipo della 21a giornata di Serie A 2019/2020. Eroe di giornata è il portiere viola Dragowski: nel primo tempo ha parato un calcio di rigore a Criscito, primo penalty sbagliato in carriera, e nel finale ha chiuso la porta a Biraschi e Pinamonti con due interventi decisivi.

