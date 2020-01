Firenze, il figlio morì a 8 mesi, genitori condannati: “Portato in piscina anziché dal medico”



I genitori di un bambino di otto mesi morto nel 2015 per le complicazioni di una gastroenterite sono stati condannati a 6 mesi di reclusione per omicidio colposo (pena sospesa) dal tribunale di Firenze. Avrebbero contribuito ad aggravare in modo irreversibile lo stato di salute del piccolo non portandolo dal medico.

