Firenze, Jacopo Vicini indagato per corruzione elettorale: è un collaboratore del sindaco Nardella



Jacopo Vicini, componente della segreteria del sindaco dem Dario Nardella, risulta indagato per corruzione elettorale: avrebbe procurato biglietti per un concerto dei ‘Thegiornalisti’ in cambio della promessa di quattro voti per le elezioni comunali. Vicini in seguito avrebbe però ritirato la sua candidatura.

Continua a leggere



Jacopo Vicini, componente della segreteria del sindaco dem Dario Nardella, risulta indagato per corruzione elettorale: avrebbe procurato biglietti per un concerto dei ‘Thegiornalisti’ in cambio della promessa di quattro voti per le elezioni comunali. Vicini in seguito avrebbe però ritirato la sua candidatura.

Continua a leggere

Continua a leggere