Firenze, senzatetto trovato morto a ridosso del centro storico: a ucciderlo forse il freddo



Un senzatetto di 49 anni di nazionalità romena è stato trovato senza vita in via Santa Caterina d’Alessandria a Firenze. A dare l’allarme un passante, che ha avvisato il 118. Secondo le prime ipotesi, l’uomo sarebbe morto a causa di un grave stato di ipotermia: nella notte le temperature sono scese sotto lo zero.

Continua a leggere



Un senzatetto di 49 anni di nazionalità romena è stato trovato senza vita in via Santa Caterina d’Alessandria a Firenze. A dare l’allarme un passante, che ha avvisato il 118. Secondo le prime ipotesi, l’uomo sarebbe morto a causa di un grave stato di ipotermia: nella notte le temperature sono scese sotto lo zero.

Continua a leggere

Continua a leggere