Firenze, studente 15enne non segue la lezione: prof lo schiaffeggia in classe



L’episodio sarebbe avvenuto in mattinata in un istituto professionale di Firenze. l ragazzo è stato poi accompagnato anche in ospedale dove i medici del pronto soccorso lo hanno dimesso e gli hanno dato una prognosi di 3 giorni. Il docente invece è stato identificato a scuola dai militari e ora rischia una denuncia per abuso dei mezzi di correzione.

