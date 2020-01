Firenze, suore a rischio sfratto si “barricano” nel convento (con l’aiuto della gente del paese)



Nel monastero della Santissima Annunziata delle domenicane di clausura di Marradi (Firenze) sono rimaste in quattro, tre suore e una novizia, tutte intenzionate a non lasciare la loro casa. A “difenderle” una parte degli abitanti del paese, tra cui Paolo Bassetti, ex sindaco e cugino del presidente della Cei.

