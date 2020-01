Firme false M5s, a Palermo 12 condannati: tra loro anche ex deputati regionali e nazionali



Condannati 12 dei 14 imputati del processo per le firme false presentate dal Movimento 5 Stelle alle elezioni comunali di Palermo del 2012. Un anno e dieci mesi sono stati inflitti agli ex deputati nazionali Riccardo Nuti, Giulia Di Vita e Claudia Mannino. Un anno a Claudia La Rocca e Giorgio Ciaccio, ex deputati Ars del M5s.

