Fiumi di alcol a Capodanno. In coma etilico a 12 anni, ha rischiato di morire soffocata dal vomito



Nella notte di Capodanno, tra il 2019 e il 2020, nessun incidente di rilievo sulle strade ma tanti ubriachi tra cui parecchi giovani. In particolare una bambina di 12 anni: i sanitari del Suem 118 sono intervenuti in soccorso della giovanissima e del ventenne, monitorandola per evitare che andasse in arresto cardiaco o morisse soffocata dal proprio vomito.

