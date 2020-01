Foggia, arriva la ‘scarpa sospesa: i cittadini comprano calzature ai poveri della città



L’idea è venuta all’associazione ‘Fratelli della Stazione’, in collaborazione con un negozio di scarpe. Ciascuno può parteciparvi facendo una donazione. “Si tratta di un piccolo grande sogno, che vorremmo avverare” dicono i volontari. E ai meno fortunati in città è stato dedicato un enorme murale lungo 38 metri in cui è ritratto “Antonio, il Closcià”.

Continua a leggere



L’idea è venuta all’associazione ‘Fratelli della Stazione’, in collaborazione con un negozio di scarpe. Ciascuno può parteciparvi facendo una donazione. “Si tratta di un piccolo grande sogno, che vorremmo avverare” dicono i volontari. E ai meno fortunati in città è stato dedicato un enorme murale lungo 38 metri in cui è ritratto “Antonio, il Closcià”.

Continua a leggere

Continua a leggere