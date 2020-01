Francesca Barra operata in ospedale, la giornalista rassicura: “Mi rimetto in sesto per Chiambretti”



La giornalista e conduttrice Mediaset ha postato su Instagram uno scatto dal letto dell’ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano. Ha fatto sapere di aver subito un intervento, ma ha rassicurato i suoi followers di stare bene, promettendo di rimettersi per la puntata di La Repubblica delle Donne con Piero Chiambretti, dove è ospite fissa. Separata da Francesco Molfino dal quale ha avuto tre figli, ha ritrovato l’amore con l’attore Claudio Santamaria. Nel 2018 la coppia è stata travolta dalla notizia dell’aborto del loro primo figlio.

