Francia, accompagna Mbappé in campo e scoppia in lacrime per l’emozione



Prima della semifinale di Coppa di Lega tra il Reims e il Paris Saint-Germain, il ragazzino entrato in campo insieme all’attaccante francese non ha retto all’emozione. L’episodio ha commosso tutta la Francia e riportato alla memoria il gesto del settembre 2018 con protagonisti Neymar e un altro piccolo tifoso del PSG.

