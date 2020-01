Francia, tv da 400 euro vendute per errore a 30. Ressa di clienti, interviene polizia antisommossa



Un ipermercato della catena “Casino” di Montpellier, nel sud della Francia, ha per errore esposto dei prodotti in vendita a prezzi eccessivamente bassi. Centinaia di clienti si sono precipitati a comprarli ed è dovuta intervenire la polizia in assetto antisommossa per evitare disordini.

Continua a leggere



Un ipermercato della catena “Casino” di Montpellier, nel sud della Francia, ha per errore esposto dei prodotti in vendita a prezzi eccessivamente bassi. Centinaia di clienti si sono precipitati a comprarli ed è dovuta intervenire la polizia in assetto antisommossa per evitare disordini.

Continua a leggere

Continua a leggere