Fuorigrotta, picchia la convivente in un negozio perché vuole soldi: arrestato



Un uomo di 26 anni ha aggredito in un negozio la propria convivente per avere soldi. Arrestato, si tratta di un uomo con precedenti di polizia. Deve rispondere ora di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La vittima ha spiegato che l’uomo le chiedeva soldi diventando aggressivo di fronte ai suoi rifiuti.

