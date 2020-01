Gaetano Castrovilli, l’ultimo bollettino sulle condizioni: ecco quando potrà giocare



Gaetano Castrovilli sta bene, per fortuna anche la seconda TAC ha dato esito positivo. Il calciatore della Fiorentina, che era stato ricoverato all’Ospedale Careggi dopo il malore avvertito in campo, non ha riportato conseguenze preoccupanti in seguito al trauma commotivo riportato nel corso del match di campionato. Anche per questa ragione è in dubbio per le prossime partite contro l’Inter (mercoledì sera in Coppa Italia) e Juventus (domenica in campionato).

