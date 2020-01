Gattuso: “Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi e alla città, prestazione imbarazzante”



Gennaro Gattuso non è uno che usa giri di parole. Il commento alla prestazione dei suoi ragazzi in Napoli-Fiorentina è perentorio: “Passo indietro rispetto alla Lazio? Nessun passo indietro – ai microfoni di DAZN – Nel primo tempo abbiam fatto qualcosina, ma dobbiamo innanzitutto chiedere scusa ai tifosi e alla città perché è stata una prestazione imbarazzante. Per un allenatore è difficile venire a spiegare questa involuzione. Oggi c’è da rivedere perché a parte 20-25′ siamo stati a guardare”.

