Gattuso vola basso: “Vittoria importante, ma non mi fido. Preferisco vivere alla giornata”



Al termine della partita contro contro la Juventus, Rino Gattuso ha elogiato la squadra e l’ha invitata a tenere sempre alta l’attenzione: “Felice per la vittoria? Io stasera vado a casa e ripenso alla partita contro la Fiorentina. Dobbiamo pedalare e continuare su questa strada. Io vivo alla giornata, non mi fido. So che questa è una squadra forte, ma non deve mancare il veleno”.

Continua a leggere



Al termine della partita contro contro la Juventus, Rino Gattuso ha elogiato la squadra e l’ha invitata a tenere sempre alta l’attenzione: “Felice per la vittoria? Io stasera vado a casa e ripenso alla partita contro la Fiorentina. Dobbiamo pedalare e continuare su questa strada. Io vivo alla giornata, non mi fido. So che questa è una squadra forte, ma non deve mancare il veleno”.

Continua a leggere

Continua a leggere