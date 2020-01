Genoa-Roma ore 18 su Sky: dove vedere la partita in tv e streaming



Domenica 19 gennaio alle ore 18 ci sarà il calcio d’inizio di Genoa-Roma gara che si disputerà allo stadio Marassi. I rossoblu, guidati dal tecnico Nicola, hanno bisogno dei tre punti, sono penultimi in classifica. I giallorossi sono reduci da due sconfitte consecutive, incassate entrambe in casa. Ecco come guardare la partita in diretta TV e in streaming live.

Continua a leggere



Domenica 19 gennaio alle ore 18 ci sarà il calcio d’inizio di Genoa-Roma gara che si disputerà allo stadio Marassi. I rossoblu, guidati dal tecnico Nicola, hanno bisogno dei tre punti, sono penultimi in classifica. I giallorossi sono reduci da due sconfitte consecutive, incassate entrambe in casa. Ecco come guardare la partita in diretta TV e in streaming live.

Continua a leggere

Continua a leggere