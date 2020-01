Giallo a Pisa, cadavere di donna riaffiora dalle acque dell’Arno: “Non sappiamo chi sia”



Il cadavere di una donna di nazionalità italiana è stato rinvenuto questa mattina nelle acque del fiume Arno in località Fornacette, in provincia di Pisa. A lanciare l’allarme è stato un pescatore. Indagini in corso per cercare di capire a chi appartenga quel corpo. Tra le ipotesi, quella che si tratti di Eleonora Salerno, 80 anni di Santa Maria a Monte, scomparsa dal 13 gennaio scorso.

