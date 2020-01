Giancarlo Magalli coinvolto in un incidente automobilistico: “Vivo per miracolo”



Violento incidente per Giancarlo Magalli sulla Cassia, a Roma. Il conduttore della Rai è stato coinvolto in uno scontro automobilistico che ha completamente distrutto la sua autovettura, mentre lui, miracolosamente, sembra non aver riportato alcun danno stando alle prime notizie riportate sull’accaduto.

Continua a leggere



Violento incidente per Giancarlo Magalli sulla Cassia, a Roma. Il conduttore della Rai è stato coinvolto in uno scontro automobilistico che ha completamente distrutto la sua autovettura, mentre lui, miracolosamente, sembra non aver riportato alcun danno stando alle prime notizie riportate sull’accaduto.

Continua a leggere

Continua a leggere