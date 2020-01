Gigi Hadid e Zayn Malik sono tornati insieme



Zayn Malik e Gigi Hadid sono tornati insieme. La coppia più chiacchierata dello show business finalmente ha ritrovato l’amore. Dopo un anno dall’annuncio ufficiale della loro rottura, la modella e il cantante sono stati avvistati a New York l’uno sotto il braccio dell’altra, per festeggiare il compleanno dell’ex One Direction.

