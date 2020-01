Giorno della Memoria, Kitty Braun racconta i lager nazisti: “Sono viva per testimoniare”



Oggi si celebra in tutto il mondo il “Giorno della memoria” per commemorare le vittime dell’Olocausto. A 75 anni di distanza dalla scoperta dell’orrore dei lager nazisti siamo andati a Firenze per incontrare una delle poche testimoni ancora in vita, Kitty Braun Falaschi, deportata nel 1944 con la sua famiglia prima nel campo di Revensbrück e poi in quello di Bergen-Belsen, lo stesso campo dove fu imprigionata anche Anna Frank.

