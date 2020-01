Giroud all’Inter: trovata l’intesa economica (6.5 milion), nel weekend le visite mediche



Olivier Giroud vestirà la casacca nerazzurra dell’Inter per i prossimi due anni e mezzo. La società nerazzurra ha trovato l’intesa finale con il Chelsea per liberare subito il francese che nel fine settimana affronterà le visite mediche. Accordo per 6.5 milioni di euro compresi i bonus, l’agente a Milano per le firme.

